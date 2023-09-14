"المركزي الأوروبي" يرفع سعر الفائدة لمستوى قياسي

فلسطين اليوم

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس 14-9-2023، رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، في زيادة كانت العاشرة منذ العام الماضي.

وكانت أدت السلسلة غير المسبوقة من رفع أسعار الفائدة إلى رفع تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي من -0.5% في يونيو 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 4%.

ويرجع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو المراجعات التصاعدية لتوقعات الاقتصاد الكلي الصادرة حديثا لمنطقة اليورو، والتي تتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم 5.6% هذا العام، و3.2% العام المقبل 2024، و2.1% في عام 2025.

وبحسب بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، فالتضخم الإجمالي في الدول العشرين التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة ظل دون تغيير عند 5.3 بالمئة في أغسطس، مخالفا توقعات بهبوطه إلى 5.1%.

وأوضح المكتب أنه لا تزال النسبة بعيدة عن النسبة المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي عند 2%.

ومن جانبها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في خطاب ألقته الشهر الماضي: "إن المعركة ضد التضخم "لم يتم الانتصار فيها بعد".

ويُشار إلى أنه يعتقد البعض بأن البنك المركزي سيؤجل المزيد من الزيادات حتى أكتوبر نظرا لتدهور المؤشرات الاقتصادية، خاصة في ألمانيا.