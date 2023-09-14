إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم

فلسطين اليوم

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، الليلة الماضية، 11 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف، في محاولة لضرب أهداف بالأراضي الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: إن "أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، تصدت فجر اليوم، عند الساعة 05:30 لهجوم إرهابي أوكراني بالمسيرات فوق جمهورية القرم استهدف أراضي روسيا، وتم إسقاط 11 طائرة مسيرة".

وأشار البيان، إلى تدمير 5 زوارق أوكرانية مسيرة، صباح اليوم الخميس، استهدفت سفينة "سيرغي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.

يشار إلى أن قوات كييف تحاول باستمرار استهداف جمهورية القرم ومقاطعات بريانسك، وكورسك، وبيلغورود جنوب غربي روسيا.