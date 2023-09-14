أوقاف غزة تدعو لإقامة صلاة الغائب على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب

فلسطين اليوم

دعا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا، إلى إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا إعصار ليبيا، وزلزال المغرب، في جميع مساجد قطاع غزة، عقب صلاة الجمعة المقبلة.

وقال الوكيل الأغا، في تصريح صحفي: "نعبر عن كامل تضامننا مع أهلنا وإخواننا في ليبيا والمغرب في ظل ما تعرضوا له؛ لأن المصاب والألم واحد"، مصداقًا لقول رسولنا الكريم: "مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ، إذا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى له سَائِرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ والحُمَّى».

وقدم تعازيه في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة والزلزال، داعيًا العالم إلى إغاثة المحاصرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضررين، والإسراع في إنقاذ الأرواح.