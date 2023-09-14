مصدر أمني يكشف: نتنياهو متورط في ملف قضائي خطير...!

فلسطين اليوم

كشف مصدر أمني إيراني، اليوم الخميس 14-9-2023، عن أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو متورط في ملف قضائي خطير يُثبت "إصابته باضطرابات عقلية حادة".

وقال المصدر الأمني لقناة الميادين: "إن الملف لم يفصح عنه القضاء "الإسرائيلي" حتى الآن كونه يشكل تهديداً على "الأمن القومي الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه في حال تم الكشف عن جزئيات هذه المعلومات، ستتعرض حياة نتنياهو السياسية الى خطر حقيقي.

وأضاف المصدر الأمني الإيراني: "القضاء "الإسرائيلي" يخفي هذه المعلومات السرية عن الرأي العام خشية حدوث فوضى سياسية وأمنية".

وقال: "في حال تم الكشف عن تفاصيل القضية المرتبطة بنتنياهو فهناك إمكانية لسحب الثقة عنه أو إقالته من منصبه".

وتابع المصدر الأمني: "القضية قدّمتها للقضاء وسرّبتها شخصيات سياسية بارزة في حزب "يش عتيد/ هناك مستقبل" بقيادة رئيس حكومة الاحتلال السابق يائير لبيد".