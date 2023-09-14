"العليا الإسرائيلية" تُصدر أمرا احترازياً ضد وزير القضاء "الإسرائيلي"

فلسطين اليوم

أصدرت ما تُسمى بـ"المحكمة العليا الإسرائيلية"، اليوم الخميس 14-9-2023، أمراً احترازياً ضد وزير القضاء "الإسرائيلي" ياريف ليفين.

بحسب القناة 13 العبرية: "فقد أصدرت ما تُسمى بـ"المحكمة العليا الإسرائيلية"، أمراً احترازياً ضد وزير القضاء "الإسرائيلي" ياريف ليفين ، يطالبه هو والحكومة بتفسير أسباب عدم عقده اجتماعا "للجنة تعيين القضاة" بشكل فوري".

وجاء قرار "المحكمة العليا" غداة هجوم ليفين ضد تعرف بـ"المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية" غالي بهاراف ميارا، واعتبر أنه لا ينبغي التدخل في قراره بشأن عقد لجنة تعيين القضاة.

ويُشار إلى أنه بالرغم أن قرار "المحكمة العليا" لا يُلزم ليفين بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، لكن القرار يعني، من الجهة الأخرى، أن "المحكمة العليا" ستنظر مرة واحدة على الأقل في الالتماسات ضد عدم عقد اللجنة، وبعدها ستُصدر المحكمة قراراً.