الأمم المتحدة: كان من الممكن تجنب مقتل معظم ضحايا الإعصار في ليبيا..!

فلسطين اليوم

أكد مسؤول أممي، اليوم الخميس 14-9-2023، أنه كان من الممكن تجنب مقتل معظم ضحايا الفيضانات لو عملت أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الطوارئ بشكل صحيح في ليبيا.

وقال رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، بيتيري تالاس: "من خلال التنسيق الأفضل في الدولة التي تمزقها الأزمات، كان بإمكانهم إصدار التحذيرات وكانت قوات إدارة الطوارئ قادرة على تنفيذ عملية إجلاء السكان، وكان بإمكاننا تجنب معظم الخسائر البشرية". بحسب قوله.

وكان قد اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال"، الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

وبدورها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 36 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات في ليبيا، وأن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في درنة، و3 آلاف شخص في البيضاء، وألف شخص في المخيلي، و2085 شخصا ما زالوا نازحين في بنغازي.

ويُشار إلى أنه قدر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عدد المفقودين بعشرة آلاف شخص.