هل سنشهد الأيام القادمة أجواء ماطرة أم ارتفاع متطرف على درجات الحرارة في فلسطين... راصد جوي يوضّح!

فلسطين اليوم

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي، أن تكون درجات الحرارة من اليوم وحتى العشرة أيام القادمة درجات حرارة طبيعية، موضحاً أنها ستتفاوت ما بين أعلى من المعدل العام بقليل أول أقل منه.

وقال العلامي خلال تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "لا مؤشرات على الخرائط الجوية خلال الفترة القادمة توحي بوجود كتل هوائية حارة كالأشهر الماضية سواء خلال شهر يوليو أو أغسطس".

كما توقع الراصد أن تكون درجات الحرارة خلال الفترة القادمة ما بين 28 درجة مئوية لـ31 درجة مئوية، بحيث تسود هذه الدرجات معظم المناطق الفلسطينية سواء كانت سهلية أو جبلية.

وحول احتمالية وجود موجات حارة، بين العلامي أنه لا توقعات خلال الفترة القادمة لموجات حرارة مرتفعة ومتطرفة، مشيراً في ذات الوقت أنه لا وجود لحالات جوية ماطرة كالتي صاحبت إعصار "دانيال" أمس.

وأوضح أن الأجواء في فلسطين ستسمر بالشكل النمطي الروتيني "الصيفي العادي"، لافتاً إلى أن هذه الأجواء الروتينية ستكون مملة بالعادة كونه لا وجود لارتفاع أو انخفاض على درجات الحرارة.

كما تنبأ العلامي، إلا تكون خلال الأيام القادمة تغييرات كبيرة على حالة الجو، مبيناً أنه ستكون الأجواء خالية من أي تطرفات جوية سواء بالارتفاع أو الانخفاض في الحرارة.

وحول معدل الرطوبة، أشار إلى أنها ستكون متوسطة خلال الأيام القادمة وستتراوح ما بين 60-70 % خلال ساعات النهار والليل بالأيام القادمة.