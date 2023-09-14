لأول مرة في غزة: تحديد سقف سعري للبيض والأعلاف لمنع التلاعب

فلسطين اليوم

حددت وزارتا الاقتصاد الوطني والزراعة، اليوم الخميس 14/9/2023، سقف سعري لكرتونة البيض والأعلاف والصيصان في قطاع غزة، بعد مشوار طويل من النقاشات والاجتماعات، في محاولة لتحقيق التوازن السعري بين التاجر والمواطن، في خطوة لا تحتاج سوى مراقبة لأداء كافة المعنيين بالأمر.

وزارة الاقتصاد والزراعة، خرجتا اليوم ببيان حددتا فيه سعر كرتونة البيض والأعلاف والصيصان، استمراراً لمتابعة الوزارة لأسعار مدخلات الإنتاج، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها.

ونشرت الوزارتان التسعيرة النهائية مؤكدتا أن جميع هذه الأسعار بالسعر النقدي، داعيةً أصحاب المزارع والمحلات التجارية الالتزام بهذه الأسعار.

وبينت الوزارة، أن سعر كرتونة البيض من المزرعة 13.5 شيكل، على أن يُباع للمستهلك بسعر لا يزيد عن 15 شيكل.

وأوضحت أن سعر طن علف دجاج اللاحم المستورد رقم (1) 2820 شيكل، والسعر المحلي 2750 شيكل، وعلف دجاج اللحم المستورد رقم (2) 2800 شيكل، والسعر المحلي 2720، بينما سعر العلف اللاحم رقم (3) المستورد 2780 شيكل، والسعر المحلي 2700 شيكل.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد سعر الصوص اللاحم المصري 2.8 شيكل، والأجنبي 2.8 شيكل، والصوص الإسرائيلي 2.9 شيكل للصوص الواحد.

مروان الحلو رئيس نقابة مربي الدواجن والقطاع الحيواني في قطاع غزة، أوضح في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نقابة مربي الدواجن، تتابع أي شكاوى من المزارعين على التجار، وفي حال وجدت ترفع فوراً تجاه الجهات المتخصصة وأيَ تاجر سيخرج عن السعر الذي حددته الحكومة ستعاقبه الحكومة.

وبين الحلو، أنه خلال الثلاثة الشهور الماضية من شهر مايو حتى شهر أغسطس، كان سعر الدجاج دون سعر التكلفة حيث وصل سعر الدجاج لـ7.5، مما أدى لخسارة قطاع الدواجن، فعندما تم ضبط الأمر كان من خلال ضبط كمية البيض المدخل، التي تحدد تقريباً توزان في أسعار الدجاج اللاحم.

وبين، أن التوازن حددته الوزارة في اجتماع مشترك لوزارتي الزراعة والاقتصاد ونقابة مربي الدواجن، والسعر محدد مابين المزارع ليكون له هامش ربح بحيث لا يتعرض خسارة وكذلك المواطن الذي يعاني وضعاً صعباً.

وقال الحلو: نحن مع قانون لا للارتفاع غير المقبول في أسعار الدجاج، ونريد توازن وهذا ماضغطنا به تجاه الحكومة، لأنه هناك استغلال في أسعار الأعلاف والصيصان".

وأضاف الحلو:" يجب أن يكون هناك عدالة، فالحكومة حددت سعر الدجاج من المزارع ب11 شيكل، وأمر مرضي عنه ومقبول، ولكن يجب بالمقابل إلزام تاجر العلف بتحديد سعر الطن الذي يريد منه هامش ربح لا يقل عن 500 شيكل في الطن الواحد.

وبين الحلو، أن هذا الأمر كان مجال نقاش وتم انجاز التسعيرة، معتبراً أن تحديد التسعيرة انجاز في قطاع الدواجن للمواطن والمزارع، ولم يحدث من قبل أن تتدخل الحكومة في سعر المدخلات الأساسية لقطاع الدواجن.

وطالب الحلو الحكومة متمثلة بوزارة الاقتصاد، بمراقبة تجار الأعلاف، للالتزام بالأسعار التي حددتها الوزارة.