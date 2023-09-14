لاعب عربي ضمن هدافي "أمم إفريقيا".. فمن هو؟

فلسطين اليوم

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن قائمة هدافي تصفيات كأس أمم إفريقيا والمقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال شهر يناير المقبل.

وبحسب الاتحاد، جاء المهاجم التونسي يوسف المساكني كلاعب عربي وحيد بالقائمة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 5 أهداف، متساويا مع 3 نجوم آخرين.

كما انفرد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، بصدارة الترتيب برصيد 10 أهداف.

وفي المقابل تشتعل الوصافة بين التونسي يوسف المساكني، السنغالي ساديو ماني، لويس مافوتا من إفريقيا الوسطى والزامبي باتسون داكا، برصيد 5 أهداف لكل منهم.

وأشار الاتحاد، إلى أنه يأتي البوركيني دانجو أوتارا والناميبي بيتر شالوليلي، بالمركزين السابع والثامن برصيد 4 أهداف لكل منهما.