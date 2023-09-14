مسؤولون "إسرائيليون" يطالبون بتحسين ظروف قاتل عائلة دوابشة

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 14-9-2023، إن عدداً من المسؤوليين "الإسرائيليين" طالبوا بتحسين ظروف قاتل عائلة دوابشة في نابلس.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: "إن أعضاء كنيست ووزراء في حكومة الاحتلال طالبوا بتحسين ظروف قاتل عائلة دوابشة".

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد طلب 14 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف رئيس "الشاباك"، رونين بار، بتحسين ظروف سجن قاتل عائلة دوابشة، الإرهابي عاميرام بن أوليئيل، وشككوا بإدانته وبقضاة المحاكم "الإسرائيلية". بحسب قولهم.

ودعا المسؤولون إلى تغيير القضاة في المحكمة التي حوكم أمامها القاتل أوليئيل.

ويُشار إلى أن الإرهابي بن أوليئيل أدين بقتل سعد دوابشة وزوجته ريهام وطفلهما علي، الذي كان عمره سنة ونصف السنة، عندما ألقى زجاجة حارقة إلى داخل منزلهم في قرية دوما في الضفة الغربية المحتلة، في تموز/يوليو العام 2015.

جدير ذكره أنه في أيلول/سبتمبر العام 2020، حُكم عل القاتل بالسجن ثلاثة مؤبدات و20 سنة.