هيئة الأسرى تنشر تطورات الوضع الصحي للأسير قاسم مسلم

فلسطين اليوم

أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس 14-9-2023، تفاصيل الوضع الصحي للأسير المريض قاسم معروف مسلم (52 عاما)، من بلدة تلفيت/ نابلس، وذلك بعد زيارة محامية الهيئة شيرين عراقي له في سجن شطة.

وبحسب تقرير صادر عن الهيئة، فإنه يعاني الأسير مسلم من مرض السكري منذ عام 2014، لكن وضعه ساء مؤخرا حيث وصل معدل السكري في الدم الى 450 وهذا يعتبر مستوى مرتفع جدا، مما ادى الى حقنه ب 3 ابر انسولين يوميا، اضافة الى أن الأسير مصاب بمرض الضغط منذ عام 2008.

وأشارت إلى أنه أصبح مؤخراً يشتكي من شد عصب وتشنجات وأوجاع شديدة في رجليه ويديه، بحيث لا يستطيع تحريك أطرافه، وعندما راجع عيادة السجن أخبروه أن هذا قد يكون نتيجة الضغط و السكري؛ لكن الأسير بحاجة الى عرضه على طبيب مختص بأسرع وقت ممكن، إذ أن وضعه الصحي آخذ بالتدهور.

جدير ذكره أن الأسير مسلم معتقل منذ تاريخ 15/11/2000، ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاما، تبقى له منها 7 سنوات.