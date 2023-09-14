السعودية تسجل أدنى معدل للتضخم

فلسطين اليوم

شهد معدل تضخم أسعار المستهلك السنوي في السعودية، هبوطاً، في أغسطس الماضي إلى 2% من 2.1% في يوليو، بحسب البيانات السعودية.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، في تقرير لها: "إن التضخم الشهري ظل مستقرا دون تغيير مقارنة مع يوليو 2023".

وبهذا يعد التضخم خلال الشهر الماضي في السعودية الأدنى خلال 16 شهرا أو منذ مارس 2022 البالغ 2% أيضا حينها.

ويُشار إلى أنه تأتي نسب التضخم السنوي المسجلة في أغسطس 2023، نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10.8%، والتي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5%.