الاحتلال يدعي ضبط "مواد" تستخدم في "صناعة الصواريخ" مرسلة إلى غزة

فلسطين اليوم

زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 14/9/2023، أنه أحبط في ميناء "أسدود" محاولة لتهريب 16 طناً من مواد كانت معدة لصناعة الصواريخ في قطاع غزة.

وبحسب إعلام العدو، خلال فحص حاويتين بوزن 54 طناً ، وصلتا من تركيا عثرت سلطات العدو فيهما على كلوريد الأمونيوم وهو مركب كيميائي على شكل مسحوق بلوري أبيض، يستخدم لإعداد قذائف صاروخية.

وبحسب مصادر، كان من المفروض أن تنقل الحاويتان أكياس جبص.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا مشددا على قطاع غزة منذ عام 2007، ويتحكم بجميع منافذه.

والمقصود بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، أي منتجات أو معدات أو مواد كيماوية تكون معدة أساساً للاستخدام المدني، أو تستعمل بصورة عامة في حياة الناس، مثل الصناعة والزراعة والاقتصاد، ولكن يمكن استخدامها أيضاً لتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية، لذا تحظر إسرائيل دخولها إلى قطاع غزة.