فلسطين اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 في الأردن "العيار الأكثر طلباً" اليوم الخميس 14/9/2023 ، استقراراً في الأردن عيار 24 عند 43.48 دينار أردني، بما يُعادل 61.40 دولار ، وفقا للتسعيرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي في الاردن ، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم أسعار الذهب اليوم وخاصة سعر الذهب عيار 21 وهو الاكثر مبيعاً .

شهدت أسعار الذهب اليوم في الأردن، الخميس 14 سبتمبر استقراراً مع بداية التعاملات الصباحية، بحسب التسعيرة الصادرة عن والمجوهرات.

سعر الذهب عيار 24 في الأردن "العيار الأكثر طلباً" اليوم الخميس 14/9/2023

يأتي ذلك في ظل تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,909.67 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الأردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

الذهب اليوم في الأردن عيار 24

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن جرام عيار 24 عند 43.48 دينار أردني، بما يُعادل 61.40 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 39.86 دينار أردني، ما يُعادل 56.28 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 14 سبتمبر في الأردن عند 1,352.43 دينار أردني، بما يُعادل 1,909.67 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم عند 43,481.60 دينار أردني، ما يُعادل 61,397.27 دولار.