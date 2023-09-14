محكمة الاحتلال تصدر حكما بالسجن 20 عامًا لأسير جريح من رام الله

فلسطين اليوم

أصدرت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" في القدس المحتلة، اليوم الخميس، بالسجن 20 عامًا، على الشاب نذير دار أحمد (19 عامًا) من قرية عبوين شمال رام الله، بزعم تنفيذ عملية طعن قبل نحو عام ونصف في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأطلقت شرطة الاحتلال النار بأكثر من 20 رصاصة على الشاب، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، حيث عرض منذ ذلك الوقت أكثر من مرة على محاكم الاحتلال وهو على كرسي متحرك جراء حالته الصحية، ليصدر اليوم الحكم باعتقاله لمدة 20 عاما.