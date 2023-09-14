مع ترقب عائدات سندات الخزانة.. الدولار في مصر اليوم الخميس14/9/2023

فلسطين اليوم

مع ترقب عائدات سندات الخزانة.. الدولار في مصر اليوم الخميس14/9/2023 ، شهد سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنية المصري اليوم الخميس 14/9/2023 ، استقراراً مقابل الجنية المصري ، حيث سجل الدولار الأمريكي : ٣٠٫٩٠ جنيه مصري وسط مخاوف ان يرتفع الدولار مجدداُ مع عائدات سندات الخزانة في الأشهر المقبلة ، وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي.

مع ترقب عائدات سندات الخزانة.. الدولار في مصر اليوم الخميس14/9/2023

البنك المركزي المصري سجل 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع .





مصر تعاني من أزمة في العملات

أزمة نقص العملات الأجنبية هو ابز ما تعانيه مصر خلال هذه الايام على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

مع ترقب عائدات سندات الخزانة.. الدولار في مصر اليوم الخميس14/9/2023

الدولار في السوق السوداء المصرية اليوم الخميس

سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الخميس 14/9/2023 في مصر في السوق السوداء، فإن 100 دولار يُعادل 4,000 جنيهاً مصرياً.

سعره في البنك المركزي المصري

الدولار اليوم الخميس داخل البنك المركزي عند مستوياته السابقة عند 30.82 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.