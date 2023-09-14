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بعد إعصار دانيال ..ارتفاع أسعار النفط
صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، في ظل مخاوف في الأسواق بشأن تراجع المعروض العالمي حتى نهاية العام الجاري 2023.
وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.71% إلى 89.15 دولار للبرميل.
فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.65% إلى 92.48 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
ويشار الى ان ليبيا من اكبر مصدري النفط في العالم ن وخاصة بعد اعصار دانيال الذي ادى الي دمار كبير وقتلى أدت لمقتل 5 الأف مواطن.