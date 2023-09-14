بعد إعصار دانيال ..ارتفاع أسعار النفط

الساعة 10:39 ص|14 سبتمبر 2023
اسعار النفط
اسعار النفط

فلسطين اليوم

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، في ظل مخاوف في الأسواق بشأن تراجع المعروض العالمي حتى نهاية العام الجاري 2023.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.71% إلى 89.15 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.65% إلى 92.48 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ويشار الى ان ليبيا من اكبر مصدري النفط في العالم ن وخاصة بعد اعصار دانيال الذي ادى الي دمار كبير وقتلى أدت لمقتل 5 الأف مواطن.

كلمات دلالية

اسعار النفط