تشييع جثامين 5 شهداء ارتقوا شرق غزة أمس

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة من قطاع غزة اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، جثامين 5 شهداء ارتقوا أمس إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.

وقال "مراسلنا": إن مسيرة التشييع انطلقت من مستشفى الشفاء الحكومي في مدينة غزة، متوجهة إلى بيوت عوائل الشهداء في سط وشرق قطاع غزة، إذ ألقيت نظرة الوداع عليهم في منازل ذويهم، قبل أن تشييعهم إلى مثواهم الأخير.

واستشهد 5 مواطنين وأُصيب عدد كبير بجروح بينها خطيرة مساء أمس الأربعاء 13 سبتمبر 2023، إثر انفجار جسم مشبوه في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

ووفق مصادر طبية، فإن أسماء الشهداء في انفجار منطقة ملكة شرق غزة:

1. ناصر رامي نوفل.

2. براء وائل الزرد.

3. محمد عمر قدوم.

4. أحمد عز الدين الجعبري.

5. الشهيد علي عياد.





































