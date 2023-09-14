3 أسرى يواصلون الإضراب.. أوضاع صحية مقلقة للأسيرين المضربين الأخرس والفسفوس

فلسطين اليوم

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأوضاع الصحية للأسيرين المضربين عن الطعام ماهر الأخرس وكايد الفسفوس، مقلقة للغاية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس 14/9/2023، أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز الأخرس والفسفوس بأوضاع اعتقالية قاسية، كما تُجري بحقهما جملة من الإجراءات التنكيلية، بهدف كسر إراديتهما وإضرابهما المفتوح عن الطعام.

ويشار الى ان ثلاثة اسرى يواصلون الاضراب المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال السياسي .

ويواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (23) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي.

ويواصل الأسيران سلطان خلف وكايد الفسفوس إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال لليوم الـ (43) على التوالي.

وبينت أن الأسير الأخرس (52 عاماً) من بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين، مضرب منذ 23 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، ويعاني حاليا من أوجاع في أنحاء جسده كافة، وآلام في القلب والمعدة ودوار شديد، وفقد الكثير من وزنه.

وأضافت أن الأسير الأخرس يشتكي من مرض الضغط، ويمتنع عن أخذ دوائه والمدعمات حتى إنهاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه.

يشار إلى أن الأسير الأخرس أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، وهو أب لستة أبناء.

أما الأسير الفسفوس فهو يعاني من التعب والإرهاق الشديدين، وأصبحت حركته صعبة للغاية ولا يستطيع المشي أو الوقوف، إضافة إلى أوجاع في أنحاء جسده كافة، ويصاب بالدوار والدوخة وعدم الاتزان، ولم يخرج لزيارة محاميه، نظرا إلى سوء وضعه الصحي، علما أنه تم تقديم طلب استئناف إلى المحكمة العسكرية التابعة لدولة الاحتلال "عوفر" بالقرار الإداري الصادر بحقه، ولم يتم تعيين جلسة للنظر فيه.

يشار إلى أن المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا في الخليل، أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر 2/5/2023، وهو أسير سابق أمضى نحو (7) سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.

وأكدت مهجة القدس اليوم الخميس14/9/2023 ان ثلاثة اسرى يواصلون الاضراب المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال السياسي .

ويواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (23) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي.

ويواصل الأسيران سلطان خلف وكايد الفسفوس إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال لليوم الـ (43) على التوالي.