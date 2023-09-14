فلسطين اليوم

أطلقت الرابطة الإسلامية في مدارس قطاع غزة، اليوم الخميس 14/9/2023، حملة ( حرائر فلسطين خط أحمر) تنديداً باعتداء جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على الأمهات الفلسطينيات في الخليل بالضفة المحتلة، وتعريتهن قسراً.

وأكد الشيخ الداعية، خلال لقاء وطني نفذه الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي بمدرسة أم سلمة بخانيونس جنوب قطاع غزة، أن المرأة الفلسطينية أخت الرجال وشريكة في درب الجهاد والنضال لن نسمح بالمساس بها.

وندد الشيخ بلال الغلبان، بالجريمة اللاأخلاقية التي نفذتها قوة صهيونية مكونة من 50 جندي قاموا بالاعتداء على حرمة أحد البيوت في مدينة الخليل، وإجبار 5 نساء على خلع ملابسهن تحت تهديد السلاح والكلاب البوليسية، في جريمة بشعة تضاف إلى جرائم الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي يمارس كل أشكال الإرهاب والقمع والفاشية والعنصرية بأبشع صورها.

وقال الغلبان: المرأة الفلسطينية قدمت التضحيات الجسام، فهي المربية التي تربي أبنائها على حب الوطن والتضحية لأجله، وهي المساندة للرجال، لذا هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام، ولن يقبل أي حر أن تهان أعراضنا، فأعراضنا دونها دماؤنا وأروحنا، إن هذه الجريمة، وغيرها من جرائم الاحتلال المتواصلة ستكون صاعق التفجير في وجه الاحتلال، وعلى أحرار الخليل والضفة، والقدس، وفلسطينيو الداخل المحتل، أن يعلنوها ثورة وانتفاضة في وجه المحتل، لتدفيع العدو ثمن باهظ، وصواريخ وبنادق غزة لن تكون بعيدة عن المشهد.

وأكد الغلبان، أن هذه الجريمة ستزيد من حالة التصعيد، وستعجل من الانفجار في وجه الاحتلال واشتعال حرب شاملة ستفقد العدو عوامل قوته، وتظهر صورته الحقيقية، وتحرك أحرار الأمة العربية والإسلامية لنصرة قضيتهم المقدسة، لتكون بداية كنس العدو عن فلسطين.