مصرع عامل في اللد بالداخل المحتل يرفع العدد الذين لقوا مصرعهم لـ63

فلسطين اليوم

لقي عامل، في الأربعينيات من العمر، مصرعه صباح اليوم، الخميس 14/9/2023 ، خلال عمله بورشة بناء في مدينة اللد بالداخل المحتل ، ليرفع عدد العمال الذين لقوا مصرعهم منذ بداية العام لـ63 .

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (أيالون) تلقى بلاغا، الساعة 07:35، عن عامل أصيب إثر سقوط جسم ثقيل عليه في أثناء عمله بورشة بناء بمحاذاة حي (غانيه ياعر) في مدينة اللد. وتوجه أفراد الطاقم الطبي إلى مكان الحادثة ليجدوا العامل (40 عاما) وهو فاقد للوعي وملقى على الأرض، وعقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبيّن أنه كان قد فارق الحياة متأثرًا بإصابته الحرجة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

63 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة، وفقا لجمعية "عنوان العامل" أن 63 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب 609 عمال غالبيتهم في حوادث بورش البناء.

وللمقارنة فقد لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.