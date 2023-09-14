وزارة التعليم تناقش خطة دعم وتشجيع المؤسسات التعليمية الخاصة

فلسطين اليوم

ناقشت وزارة والتربية والتعليم العالي – وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي في قطاع غزة، خطتها الخاصة بدعم وتشجيع المؤسسات التعليمية الخاصة.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مقر الوزارة بغزة بمشاركة مدير وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي د. عبد السلام أبو مسامح ورؤساء أقسام الترخيص في الوحدة والمديريات.

وخلال اللقاء أكد أبو مسامح أن الوزارة تولي الاهتمام لتشجيع المؤسسات التعليمية الخاصة من رياض أطفال ومدارس خاصة وذلك ضمن رؤى وتوجه الوزارة لتقديم الدعم والإسناد لمنظومة التعليم الخاص.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أنه للمؤسسات التعليمية الخاصة الحصول على الترخيص لمدة خمس سنوات، وفق المعايير والشروط المعتمدة، وذلك من باب التشجيع وتسهيل إجراءات الترخيص لتلك المؤسسات.

كما تم الحديث عن الإجراءات المتعلقة بالاعتماد المدرسي، والدراسة الذاتية، حيث جاري العمل على إنهاء إعداد دليل التقييم الخارجي للاعتماد المدرسي وذلك ضمن تجويد العمل في المدارس.

وتناول الحديث مقترح لتطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، حيث تم تشكيل لجنة بالخصوص، وسيتم البدء في تنفيذ أعمال اللجنة خلال الشهر الجاري.

وتم التأكيد على أقسام الترخيص والاعتماد المدرسي في المديريات بضرورة إنهاء الملفات العالقة على النظام لتجديد ترخيص المدارس الخاصة ورياض الأطفال.