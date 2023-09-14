أمريكا تحجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر

فلسطين اليوم

قال سيناتور أمريكي إن الولايات المتحدة تعتزم حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار بزعم أن "القاهرة فشلت في تلبية شروط واشنطن بشأن إطلاق سراح سجناء سياسيين وقضايا أخرى".

وحث السيناتور الأمريكي كريس مورفي، الإدارة الأمريكية على حجب 235 مليون دولار.

نواب ديمقراطيون يطالبون بايدن بإيقاف مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 320 مليون دولار

وقال السناتور الديمقراطي مورفي "قررت الإدارة حجب الدفعة الأولى 85 مليون دولار".

وأضاف "أحث الإدارة على إنهاء المهمة وحجب المبلغ الكامل البالغ 320 مليون دولار".

وصرح مصدران آخران مطلعان على الأمر بأن مبلغ 85 مليون دولار تم حجبه، ومن المتوقع اتخاذ قرار قريبا بشأن مبلغ 235 مليون دولار.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية عندما سئل عن تعليقات السيناتور كريس مورفي في قاعة مجلس الشيوخ "إننا نتشاور مع الكونغرس بينما نضع اللمسات النهائية على إجراءاتنا".

ويتوقع أن تتخذ إدارة بايدن قرارا بشأن الموضوع الشهر المقبل، على الرغم من أن الموعد القانوني النهائي هو 30 سبتمبر.

وقالت وكالة "رويترز" إن السفارة المصرية في واشنطن لم ترد على الفور على طلب للتعليق.

وكان 9 أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي والعضو المستقل في المجلس بيرني ساندرز، قد طالبوا إدارة بايدن بإيقاف مساعدات عسكرية بقيمة 320 مليون دولار لمصر.

وزعم النواب أن طلبهم بمنع جزءا من المساعدات العسكرية السنوية الأمريكية إلى مصر للعام الثالث على التوالي، يأتي ذلك لأنه "من المهم استمرار الضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان".

وعلى مدى عقود، تمنح الولايات المتحدة حوالي 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدات لمصر.