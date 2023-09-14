في فرنسا: قاتل "خفي" ينهي حياة 400 شخص في 31 يوماً

فلسطين اليوم

أعلنت السلطات الفرنسية، أن هناك ما لا يقل عن 400 وفاة شهدتها البلاد خلال شهر أغسطس/آب نتيجة "موجة حارة" ضربت مناطق عدة.

وذكرت هيئة الصحة العامة، في تقرير نشرته في باريس، أن كبار السن من 75 عاماً فما فوق كانوا الأكثر تضرراً خلال الموجة الحارة في أغسطس.

وخلال الموجة الحارة الثالثة بالصيف في فرنسا، بين 11 و26 أغسطس/آب، توفي أشخاص أكثر بنسبة 5.4% مقارنة بنفس الأسابيع في الأعوام السابقة التي لم تشهد درجات حرارة مرتفعة.

وارتفعت درجات الحرارة في فرنسا خلال هذه الفترة إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق.

وذكرت أن معظم حالات الوفاة المرتبطة بالحرارة كانت بسبب حالات مرضية مسبقة، إذ كانت الحرارة بمثابة ضغط إضافي على الجسم.