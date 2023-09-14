نابلس: مواجهات وإصابات في بلدة "بيتا" والتربية تُعلق الدوام في المدارس

فلسطين اليوم

أُصيب مواطنان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، بعد اندلاع مواجهات مع المواطنين عقب اقتحام بلدة بينا في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابتين بالرصاص المطاط، إحداهما لمسعف فلسطيني عقب إطلاق النار على مركبة الإسعاف في بلدة بيتا، وإصابة سقوط جرى نقلها لمركز زكاة بيتا، و10 إصابات استنشاق غاز جرى علاجها ميدانياً، فيما لا تزال المواجهات مستمرة.

وداهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل الفلسطينيين وعاثت فيها تخريباً، في الوقت الذي دفع جيش الاحتلال بتعزيزات كبيرة لداخل البلدة.

أعلنت مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، عن تعليق الدوام في مدارس بلدة "بيتا" اليوم، بسبب الظروف الأمنية الراهنة.

ومنذ الثلاثاء، تقتحم قوات الاحتلال بلدة بيتا، بحثاً عن منفذ عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب نابلس، والتي أدت لإصابة مستوطنين بجروح متوسطة.

وأظهرت مقاطع فيديو، انسحاب قوات الاحتلال من بلدة بيتا بعد اقتحام استمر لساعات تخلله تفتيش عشرات المنازل وإغلاق عدد من مداخل البلدة.