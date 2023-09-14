بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عدداً كبيراً من المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منازل عدد من المواطنين قبل أن تعتقلهم وتقتادهم إلى جهة مجهولة.

وعُرف من بين المعتقلين: -

👈 المحرر مصطفى حماد- مخيم عايدة شمال بيت لحم

👈 المحرر صامد العتيق- مخيم عايدة

👈 حبشي دعامسة- مخيم عايدة

👈 محمد الأمير- مخيم عايدة

👈 مهند الخربثاوي- مخيم قلنديا شمال القدس

👈 مجدي مرشد زعاقيق- بيت أمر شمال الخليل

👈 بهاء رائد مقبل- بيت أمر