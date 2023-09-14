إصابة شاب طعناً في عكا

فلسطين اليوم

أصيب شاب (26 عاماً) بجراح وصفت بـ "الخطيرة"، من جراء تعرضه للطعن في مدينة عكا في الداخل الفلسطيني المحتل.

وجاء في بيان صدر عن الطواقم الطبية التابعة لـ "نجمة داوود الحمراء"، أنها تلقت بلاغاً عن مصاب "في حادثة عنف"، في شارع "زئيف جابوتنسكي" في عكا.

وبحسب البيان، فإن المسعفين وصلوا إلى الموقع وقدموا الإسعافات اللازمة لشاب يبلغ من العمر 26 عاماً، ونقلوه إلى "المركز الطبي للجليل" في نهريا، لاستكمال العلاج.

وأفادت الطواقم بأن المصاب في حالة "خطيرة".

وقال أحد المسعفين: إن المصاب كان ملقى على الأرض وفاقدًا للوعي عند وصول الطواقم، وأضاف "قدمنا ​​له العلاج الطبي في محاولة لإنقاذ حياته قبل نقله إلى المستشفى".