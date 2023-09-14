بالفيديو بعد أن فقد عائلته.. ريال مدريد يتحرك لإنقاذ طفل مغربي

فلسطين اليوم

تضامن الأندية واللاعبون في مختلف الدوريات في العالم مع المغرب بعد الزلزال المدمر الذي تسبب في وفاة نحو 3000 شخص، إضافة إلى آلاف المصابين والجرحى وتدمير بعض المناطق.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" فيديو لأحد الأطفال المغاربة بعد الزلزال المدمر أمام منزله وهو يرتدي قميص نادي ريال مدريد.

وقال البرنامج الإسباني الشهير: إن هذا الطفل أحد عشاق النادي الملكي، وقد فقد عائلته بأكملها أثناء الزلزال المدمر.

وأوضح المصدر أن إدارة ريال مدريد تعمل بقوة من أجل العثور على هذا الطفل بأسرع طريقة ممكنة وإحضاره إلى إسبانيا.

وكان الطفل ظهر في الفيديو متأثرا بشدة بسبب موت أفراد أسرته خلال زلزال المغرب، وكان يمسح دموعه بقميص "الميرينغي".