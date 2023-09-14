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هل استعاد قوته.. كيف جاء سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الخميس؟
لايزال سعر صرف الدولار الأمريكي، يسجل ارتفاعات قياسية مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات صباح اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، إذ بلغ وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.82 شيكل
سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.39 شيكل
سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.10 شيكل
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل