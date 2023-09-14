حالة الطقس في فلسطين اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، إن الجو يكون غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.