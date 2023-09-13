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آخر تحديث- سعر الدولار والذهب في لبنان اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، ويقدم لكم فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" ، حيث شهدت الساعات الأخيرة إقبالًا كبيرًا من الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة اللبنانيين على البحث عن سعر الدولار والذهب في لبنان لحظة بلحظة. وتركز هذه المقالة على تقديم معلومات حديثة حول سعر الدولار في لبنان وتطوره خلال هذا اليوم، كما شهدت سوق الصرف في لبنان ارتفاعًا في سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح يوم الخميس، وذلك خلال تعاملات السوق السوداء. يأتي هذا الارتفاع في سعر الدولار في سياق أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد، لذلك سنرفق لكم سعر الدولار والذهب في لبنان اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023.

ارتفاع جديد.. سعر الدولار والذهب في لبنان اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

تشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية تذبذبات كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تعصف بالبلاد. تُسجل تقلبات يومية في أسعار الصرف، ويصبح من الصعب تحديد سعر ثابت نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوضع الاقتصادي في لبنان.

تأثرت العملة اللبنانية بشكل كبير بتلك الأزمة، حيث شهدت قيمة الليرة اللبنانية هبوطًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى. هذا الوضع أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، مما تسبب في تفاقم التضخم وزيادة الأسعار بشكل كبير.

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