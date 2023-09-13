فلسطين اليوم

موعد صرف المنحة القطرية شهر سبتمبر 2023 بعد مغادرة العمادي غزة، بعد أن غادر السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، القطاع عبر حاجز بيت حانون إيرز اليوم، بدأ المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر 2023، بالسؤال عن الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة عن الشهر الجاري، وهل لمغادرة العمادي علاقة بـ موعد صرف المنحة القطرية شهر سبتمبر 2023 بعد مغادرة العمادي غزة.

موعد صرف المنحة القطرية شهر سبتمبر 2023 بعد مغادرة العمادي غزة

موعد صرف المنحة القطرية شهر سبتمبر 2023 بعد مغادرة العمادي غزة، دامت زيارة السفير العمادي والوفد المرافق له أياماً عدة في قطاع غزة، إذ اجتمع مع مسؤولين فلسطينيين لمناقشة القضايا على الساحة الفلسطينية، إضافة إلى الاطلاع على آخر مستجدات مشاريع اللجنة القطرية، في حين أن الأسر المتعففة كانت تتوقع أن يعلن العمادي عن موعد صرف المنحة القطرية شهر سبتمبر 2023 بعد مغادرة العمادي غزة، لكم لم يحدث ذلك.

موعد صرف المنحة القطرية شهر سبتمبر 2023 بعد مغادرة العمادي غزة

موعد صرف المنحة القطرية شهر سبتمبر 2023 بعد مغادرة العمادي غزة، زيارة السفير العمادي إلى قطاع غزة قبل أيام ليس لها أي علاقة بموعد صرف المنحة القطرية شهر سبتمبر 2023، بل إن زيارته تأتي في ظل اللقاء بمسؤولين فلسطينيين ومتابعة سير عمل المشاريع القطرية في قطاع غزة، لكن "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، يتتابع مستجدات صرف المنحة القطرية لشهر 9 وموعد صرف المنحة القطرية شهر سبتمبر 2023 بعد مغادرة العمادي غزة.

موعد صرف المنحة القطرية شهر سبتمبر 2023 بعد مغادرة العمادي غزة

موعد صرف المنحة القطرية شهر سبتمبر 2023 بعد مغادرة العمادي غزة، تصرف المنحة القطرية 100 دولار لنحو مائة ألف مستفيد من الأسر المتعففة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار كل شهر، وينتظر هؤلاء الفقراء على أحر من الجمر الإعلان عن صرف المنحة القطرية لأنها تعيلهم في شراء مستلزمات منازلهم في ظل الفقر الشديد الذي يعانون منه جراء تضييق الحصار على قطاع غزة.