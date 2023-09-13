فلسطين اليوم

ارتفاع جديد.. سعر الدولار والذهب في سوريا اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، ويقدم لكم فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، حيث شهدت الساعات الأخيرة إقبالًا كبيرًا من الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوريين على البحث عن سعر الدولار والذهب في سوريا لحظة بلحظة. وتركز هذه المقالة على تقديم معلومات حديثة حول سعر الدولار في سوريا وتطوره خلال هذا اليوم، كما شهد سوق الصرف في سوريا ارتفاعًا في سعر الدولار مقابل الليرة السورية صباح يوم الخميس، وذلك خلال تعاملات السوق السوداء. يأتي هذا الارتفاع في سعر الدولار في سياق أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد، لذلك سنرفق لكم سعر الدولار والذهب في سوريا اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023.

سعر الدولار والذهب في سوريا اليوم الخميس

تشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية تذبذبات كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تعصف بالبلاد. تُسجل تقلبات يومية في أسعار الصرف، ويصبح من الصعب تحديد سعر ثابت نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوضع الاقتصادي في سوريا.

تأثرت العملة السورية بشكل كبير بتلك الأزمة، حيث شهدت قيمة الليرة السورية هبوطًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى. هذا الوضع أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، مما تسبب في تفاقم التضخم وزيادة الأسعار بشكل كبير..

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