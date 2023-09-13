الاحتلال يخطر بهدم 6 مخازن في العوجا شمال أريحا

فلسطين اليوم

أخطرت سلطات لاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بهدم 6 مخازن في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، تعود للمواطن محمد عيسى حسين رومانين.

وقال رومانين لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال علقت إخطارا بالهدم والإزالة على 6 مخازن تقدر مساحة كل مخزن 66 مترا مربعا، مقامة منذ العام 2020 على شارع 90 في بلدة العوجا.

وأضاف أن سلطات الاحتلال أمهلته 4 أيام لإخلاء المخازن قبل الهدم، مشيرا إلى أن لم يتم تسليمهم إخطارات مسبقة بوقف البناء.