حماس تزف شهداء الانفجار وتؤكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل طريق المقاومة

فلسطين اليوم

زفّت حركة حماس شهداء معركة الأسرى الأبطال الذين ارتقوا مساء اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، أثناء اشتباكهم مع العدو الصهيوني دفاعًا عن الأسرى.

وقال الناطق الإعلامي باسم الحركة حازم قاسم: "إن مسيرة الشهداء العظيمة لن تتوقف إلا عندما تحط راحلها في المسجد الأقصى محررًا"، مؤكداً أن الشباب الثائر خرجوا اليوم دفاعًا عن الأسرى الأبطال، وإسنادًا لهم في معركتهم ضد الاحتلال.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي: "أن الشعب الفلسطيني سيواصل طريق المقاومة، ومواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية، مشيراً إلى أن قيادة حماس تقف دائمًا في الصف الأول المتقدم لتقديم كل ما تملك من أجل تحرير فلسطين.

وشدد على أن الشباب الثائر أكثر إيمانًا بقضيته، وأكثر استعدادًا لتقديم التضحية من أجل فلسطين، لافتاً إلى أن العدو الصهيوني يواجه جيلًا فلسطينيًا من المقاتلين والفدائيين وعشاق الشهادة.

وتابع: "الاحتلال أعجز من أن يواجه أبناء شعبنا، ونحن قادرون على الانتصار عليه ودحره عن أرضنا".