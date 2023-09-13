درعي: لن اعود لطاولة حكومة نتنياهو وزيرًا

فلسطين اليوم

كشف رئيس حزب شاس، آرييه درعي ، مساء اليوم الأربعاء، للمرة الأولى، أنه لن يعود إلى حكومة نتنياهو زيرًا وأنه سيتخلى عن قانون درعي 2 نهائيًا.

وبحسب القناة 12، قال درعي، إنه في الوضع الذي يعيشه الكيان اليوم، فإنه لن يدعم الاستمرار بالتشريعات القانونية.

وأضاف: "هل ينبغي لنا أن نستفيد من الأغلبية المكونة من 64 عضوًا، ونمضي قدمًا في الإصلاح ونقول: لقد انتخبنا الجمهور، ولا نأخذ في الاعتبار الأقلية؟ لا أعتقد ذلك".

ووفقا له، فإن الاحتجاج ضد إجراءات نتنياهو لإضعاف القضاء أعطاه منظورا مختلفا، وأضاف، “الأسهل هو أن نقول “لدي أغلبية وأنا أصوت”، ولكن يجب على أولئك الذين يتحملون المسؤولية أن ينظروا إلى الصورة بأكملها، ما يحدث هنا، في العالم وفي “الجيش” ونفهم أين مصدر هذه المخاوف".

وأوضح درعي: "إذا كانت هناك مقترحات للتسوية للتوصل لحل وسط يمكنها وقف التدهور وإعادة الأمن للجيش وتمكينه من مواجهة تحديات غلاء المعيشة فإنني سأدعمها".

وقال درعي، إنه بسبب الاحتجاجات ضد قانون التجنيد، فقد أبلغه وزير جيش العدو أنه والجيش يعارضان المصادقة عليه، “للأسف، أتيحت لنا الفرصة للتوصل إلى قانون جيد ودائم، حتى مع الجيش ووزارة المالية ووزارة القضاء، الذين وافقوا عليه.

ولكن في وقت لاحق، قال وزير جيش العدو يوآف غالانت، إنه في ظل الاحتجاج وظهور رفض الخدمة بين الطيارين والجنود في وحدات مختلفة من جيش العدو لن يتم التمكن من إقرار القانون.

وأضاف درعي: "أعتقد أن غالانت لا يستطيع الآن تمرير القانون، يمكنه طرح قانون مثل المخطط الذي روج له بيني غانتس في ذلك الوقت، ولذلك فإن ما ندرسه الآن وما هو مطروح هو جلب قانون آخر".