الحركة الأسيرة تنعى شهداء شرق غزة وتؤكد أن دماءهم ستبقى لعنة تُطارد المحتل

فلسطين اليوم

نعت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، مساء اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، الشهداء الأبرار الذين ارتقوا شرق مدينة غزة خلال فعاليات الشباب الثائر إسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال.

وتقدمت اللجنة الوطنية، بالتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى الأبطال الذين أصيبوا في هذه الفعالية.

وقالت: "إننا إذ ننعى هؤلاء الشهداء الأبطال لنؤكد على أن هذه الدماء الطاهرة ستبقى لعنةً تطارد المحتل حتى زواله عن أرضنا وقدسنا".

واستشهد 5 مواطنين وأُصيب 25 آخرون بجروح بينها خطيرة مساء اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، إثر انفجار جسم مشبوه في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.