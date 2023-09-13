فلسطين اليوم

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 تعرف المواقيت كاملة، بدأ العد التنازلي بدء دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-2024، إذ يعتبرها مشجعو كرة القدم حول العالم البطولة الأكثر اهتماماً وقاعدة جماهيرية بين نظيراتها من البطولات الكروية في القارات الأخرى، لذا فإن أنظار الملايين ستكون شاخصة أمام شاشات التلفزة لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا أولا بأول، الأمر الذي يدفعنا الآن لنشر، جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 تعرف المواقيت كاملة.

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 تعرف المواقيت كاملة

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 تعرف المواقيت كاملة، يبحث محبو كرة القدم بشكل عام ودوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص الآن عن مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024، خاصة وأن أبرز الفرق والأندية الأوروبية أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وليفربول مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يشاركون في هذه البطولة الكبيرة، عن جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 تعرف المواقيت كاملة.

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 تعرف المواقيت كاملة

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 تعرف المواقيت كاملة، هذه البطولة التي يشارك فيها أقوى الفرق في العالم تدفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 تعرف المواقيت كاملة، لاسيما وأن التنافس على الكأس ذات الأذنين كبير جداً بين الأندية المذكورة آنفاً، لكن يبقى ريال مدريد هو سيد اللعبة بـ 14 لقباً يليه ميلان الإيطالي بـ 7 ألقاب.

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 تعرف المواقيت كاملة

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 تعرف المواقيت كاملة، نرفق لكم في هذه المقالة، جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 تعرف المواقيت كاملة، الجولة الأولى

19 سبتمبر

19 سبتمبر - 18:45 ميلان - نيوكاسل يونايتد.

19 سبتمبر - 18:45 يونغ بويز - لايبزيغ.

19 سبتمبر - 21:00 فينورد – سلتيك.

19 سبتمبر - 21:00 لاتسيو - أتلتيكو مدريد.

19 سبتمبر - 21:00 باريس سان جيرمان – بروسيا دورتموند.

19 سبتمبر - 21:00 مانشستر سيتي - النجم الأحمر.

19 سبتمبر - 21:00 برشلونة - رويال أنتويرب.

19 سبتمبر - 21:00 شاختار دونيتسك – بورتو.

20 سبتمبر

20 سبتمبر - 18:45 غلطة سراي. - كوبنهاغن.

20 سبتمبر - 18:45 ريال مدريد - يونيون برلين.

20 سبتمبر - 21:00 بايرن ميونخ - مانشستر يونايتد.

20 سبتمبر - 21:00 إشبيلية - لينس.

20 سبتمبر - 21:00 آرسنال - آيندهوفن.

20 سبتمبر - 21:00 براغا – نابولي.

20 سبتمبر - 21:00 بنفيكا – سالزبورغ.

20 سبتمبر - 21:00 ريال سوسييداد – إنتر ميلان.

الجولة الثانية:

3 أكتوبر

3 أكتوبر - 18:45 يونيون برلين – براغا.

3 أكتوبر - 18:45 سالزبورغ - ريال سوسيداد.

3 أكتوبر - 21:00 مانشستر يونايتد - غلطة سراي.

3 أكتوبر - 21:00 كوبنهاغن - بايرن ميونخ.

3 أكتوبر - الساعة 21:00 لينس – آرسنال.

3 أكتوبر - 21:00 آيندهوفن – إشبيلية.

3 أكتوبر - 21:00 نابولي - ريال مدريد.

3 أكتوبر - 21:00 إنتر ميلان – بنفيكا.

4 أكتوبر

4 أكتوبر - 18:45 أتلتيكو مدريد – فينورد.

4 أكتوبر - 18:45 رويال أنتويرب - شاختار دونيتسك.

4 أكتوبر - 21:00 سلتيك – لاتسيو.

4 أكتوبر - 21:00 بروسيا دورتموند – ميلان.

4 أكتوبر - 21:00 نيوكاسل يونايتد - باريس سان جيرمان.

4 أكتوبر - 21:00 لايبزيغ - مانشستر سيتي.

4 أكتوبر - 21:00 النجم الأحمر - يونغ بويز.

4 أكتوبر - 21:00 بورتو – برشلونة.

الجولة الثالثة

24 أكتوبر

24 أكتوبر - 18:45 غلطة سراي - بايرن ميونخ.

24 أكتوبر - 18:45 إنتر ميلان - سالزبورغ.

24 أكتوبر - 21:00 مانشستر يونايتد – كوبنهاغن.

24 أكتوبر - 21:00 إشبيلية – آرسنال.

24 أكتوبر - الساعة 21:00 لينس - آيندهوفن

24 أكتوبر - 21:00 براغا - ريال مدريد.

24 أكتوبر - 21:00 يونيون برلين – نابولي.

24 أكتوبر - 21:00 بنفيكا - ريال سوسيداد.

25 أكتوبر

25 أكتوبر - 18:45 فينورد – لاتسيو.

25 أكتوبر - 18:45 برشلونة - شاختار دونيتسك.

25 أكتوبر - 21:00 سلتيك - أتلتيكو مدريد.

25 أكتوبر - 21:00 باريس سان جيرمان – ميلان.

25 أكتوبر - 21:00 نيوكاسل يونايتد - بروسيا دورتموند.

25 أكتوبر - 21:00 لايبزيغ - النجم الأحمر.

25 أكتوبر - 21:00 يونغ بويز - مانشستر سيتي.

25 أكتوبر - 21:00 رويال أنتويرب - بورتو.

الجولة الرابعة

7 نوفمبر

7 نوفمبر - 18:45 بروسيا دورتموند - نيوكاسل يونايتد.

7 نوفمبر - 18:45 شاختار دونيتسك – برشلونة.

7 نوفمبر - 21:00 أتلتيكو مدريد – سلتيك.

7 نوفمبر - 21:00 لاتسيو – فينورد.

7 نوفمبر - 21:00 ميلان - باريس سان جيرمان.

7 نوفمبر - 21:00 مانشستر سيتي - يونغ بويز.

7 نوفمبر - 21:00 النجم الأحمر -لايبزغ.

7 نوفمبر - 21:00 بورتو – رويال أنتويرب.

8 نوفمبر

8 نوفمبر - 18:45 نابولي - يونيون برلين.

8 نوفمبر - 18:45 سوسيداد – بنفيكا.

8 نوفمبر - 21:00 بايرن ميونخ - غلطة سراي.

8 نوفمبر - 21:00 كوبنهاغن - مانشستر يونايتد.

8 نوفمبر - 21:00 آرسنال – إشبيلية.

8 نوفمبر - 21:00 آيندهوفن – لينس.

8 نوفمبر - 21:00 ريال مدريد – براغا.

8 نوفمبر - 21:00 سالزبورغ - إنتر ميلان.

الجولة الخامسة

28 نوفمبر

28 نوفمبر - 18:45 لاتسيو – سلتيك.

28 نوفمبر - 18:45 شاختار دونيتسك – رويال أنتويرب.

28 نوفمبر - 21:00 فينورد - أتلتيكو مدريد.

28 نوفمبر - 21:00 باريس سان جيرمان - نيوكاسل يونايتد.

28 نوفمبر - 21:00 ميلان - بروسيا دورتموند.

28 نوفمبر - 21:00 مانشستر سيتي – لايبزيغ.

28 نوفمبر - 21:00 يونغ بويز - النجم الأحمر.

28 نوفمبر - 21:00 برشلونة – بورتو.

29 نوفمبر

29 نوفمبر - 18:45 غلطة سراي - مانشستر يونايتد.

29 نوفمبر - 18:45 إشبيلية – آيندهوفن.

29 نوفمبر - 21:00 ميونخ – كوبنهاغن.

29 نوفمبر - 21:00 آرسنال – لينس.

29 نوفمبر - 21:00 ريال مدريد – نابولي.

29 نوفمبر - 21:00 براغا - يونيون برلين.

29 نوفمبر - 21:00 بنفيكا - إنتر ميلان.

29 نوفمبر - 21:00 ريال سوسييداد - سالزبورغ

الجولة السادسة

12 ديسمبر

12 ديسمبر - 18:45 لينس – إشبيلية.

12 ديسمبر - 18:45 آيندهوفن – آرسنال.

12 ديسمبر - 21:00 مانشستر يونايتد - بايرن ميونخ.

12 ديسمبر - 21:00 كوبنهاغن - غلطة سراي.

12 ديسمبر - 21:00 نابولي- براغا.

12 ديسمبر - 21:00 يونيون برلين - ريال مدريد.

12 ديسمبر - 21:00 إنتر ميلان - ريال سوسيداد.

12 ديسمبر - 21:00 سالزبورغ – بنفيكا.

13 ديسمبر

13 ديسمبر - 18:45 لايبزيغ - يونغ بويز.

13 ديسمبر - 18:45 النجم الأحمر – مانشستر سيتي.

13 ديسمبر - 21:00 أتلتيكو مدريد – لاتسيو.

13 ديسمبر - 21:00 سلتيك – فينورد.

13 ديسمبر - 21:00 بروسيا دورتموند – باريس سان جيرمان.

13 ديسمبر - 21:00 نيوكاسل يونايتد – ميلان.

13 ديسمبر - 21:00 بورتو - شاختار دونيتسك.

13 ديسمبر - 21:00 رويال أنتويرب - برشلونة.