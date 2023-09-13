قناة عبرية تكشف عن تفاصيل الانفجار شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

كشفت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، عن تفاصيل الانفجار شرق مدينة غزة الذي أدى إلى ارتقاء 5 مواطنين وإصابة 19 آخرين.

وقال مراسل القناة "14" العبرية هاليل روزين: "حادثة العبوة عند حدود غزة، يجري فحص احتمال أن يكون إطلاق النار من الجيش على الفلسطينيين الذين عرضوا القوات للخطر، هو الذي أدى إلى انفجار العبوة واستشهاد وإصابة عدد منهم"، على حد زعمه.

وأضاف هاليل روزين رداً على المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: تم إطلاق أعيرة نارية من نوع روجر على الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون استهدف قواتنا وفقا لإجراءات فتح النار، ويجري التحقيق في احتمال أن تكون إحدى مقذوفات روجر قد قامت بتفعيل العبوة"، وفق ما يدعي.

استشهد 5 مواطنين وأُصيب عدد آخر بجروح بينها خطيرة مساء اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، إثر انفجار جسم مشبوه في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بارتفاع عدد الشهداء إلى 5 بالإضافة إلى عدد من الإصابات وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي جراء انفجار شرق غزة.