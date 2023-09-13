عقب استدعائه.. السلطة تعتقل المحرر الكسار في الخليل

فلسطين اليوم

أقدمت أجهزة أمن السلطة على اعتقال المحرر رامي زيدان الكسار (42 عاماً) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة خاراس قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، بعد استدعائه للمقابلة، وتهديدات سابقة بالاعتقال.

والمجاهد رامي الكسار، أفرج عنه من سجون الاحتلال في يونيو 2023م بعد اعتقال دام 10 أشهر، وكان أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 20 عامًا، على فترات أبرزها عام 2003م والذي استمر 14 عاماً، ورزق خلال اعتقاله عام 2019م بطفلة من خلال "نطف الحرية".

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة في اعتقال وملاحقة قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.