الزعانين: الحركة الأسيرة حققت انتصاراً جديداً على السجّان وإجراءات بن غفير

فلسطين اليوم

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى تامر الزعانين اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، إن تعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد تراجع الاحتلال عن خطوة تقليص الزيارات، هو انتصار جديد تحققه الحركة الوطنية الأسيرة من خلال وحدتها ووقوفها بوجه السجان، وإجراءات المتطرف ايتمار بن غفير.

وقال الزعانين في تصريح صحفي: "إن الحركة الأسيرة عودتنا بأن سيف الإضراب المفتوح عن الطعام لا زال مشرعًا للدفاع عن كرامتها وحقوقها".

وشدد على أن مساندة الجماهير الفلسطينية ودور الإعلام ساعد في الضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى.

وأضاف: "بالعزيمة والإصرار استطاع الأسرى تثبيت منجزات الحركة الأسيرة التي كبدوها بدمائهم وتضحياتهم".

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، مساء اليوم الأربعاء، تعليق خطوة الإضراب عن الطعام بعد تراجع الاحتلال عن قرار تقليص الزيارات.

وقالت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، في بيان صحفي، إنها أجرت مشاوراتها وقررت تعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، والتي كان من المقرر انطلاقها غدًا الخميس 14/9/2023، مع الإبقاء على حالة الجهوزية والاستنفار الكاملة في صفوف الأسرى ومن خلفهم شعبهم العظيم الذي لبى بالأمس دعوتنا للوقفات المساندة لنا في مراكز المدن في محافظات الوطن كافة.