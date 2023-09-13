مهجة القدس: الحركة الأسيرة تحقق انتصارًا جديدًا بوحدتها ووقوفها بوجه السجان

فلسطين اليوم

صرح الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ الأستاذ تامر الزعانين؛ تعقيبًا على تعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام والتي كانت مقررة يوم غدٍ الخميس.

وقال الزعانين، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن الحركة الأسيرة حققت انتصارًا جديدًا من خلال وحدتها ووقوفها بوجه السجان، مبينًا أنها عودتنا بأن سيف الإضراب المفتوح عن الطعام لا زال مشرعًا للدفاع عن كرامتها وحقوقها.

واَضاف الناطق باسم المؤسسة، ان مساندة الجماهير الفلسطينية ودور الإعلام ساعد في الضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى.

وشدد الزعانين، على أن الأسرى استطاعوا بالعزيمة والإصرار تثبيت منجزات الحركة الأسيرة التي كبدوها بدمائهم وتضحياتهم.