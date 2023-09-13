الاحتلال يطلق النار تجاه مركبة فلسطينية بين نابلس وقلقيلية

فلسطين اليوم

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، تجاه مركبة فلسطينية قرب مدخل مستوطنة "كدوميم" بين نابلس وقلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفات مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة فلسطينية، أدى إلىإصابتها بشكل مباشر، لكن لم ترد معلومات عن وقوع إصابات بين المواطنين.

جدير بالذكر الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه يستهدفون ويعتدون على الأهالي في بلدات الضفة والقدس المحتلتين، بغرض تحويل حياتهم إلى جحيم وتهجيرهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم.