فيتنام: مصرع 56 شخصا جراء حريق في مبنى سكني

فلسطين اليوم

قُتل 56 شخصا في حريق اندلع في مبنى سكني، اليوم الأربعاء، في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وأفادت شرطة هانوي في بيان عن "مقتل 56 شخصا وجرح 37 آخرين"، مشيرة إلى "عدم التعرف على هويات 39 من الضحايا"، الذين سقطوا نتيجة الحريق الذي شبّ قبيل منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء (17:00 ت غ) ويعد الأكثر حصدا للأرواح خلال عقدين.

وأفاد موقع صحيفة "فيتتايمز" الحكومية بأن ثلاثة أطفال بين القتلى.

وقالت شرطة هانوي إنه تم توقيف مالك المبنى السكني للاشتباه في مخالفته قواعد الحماية المدنية من الحرائق.

وأظهرت مقاطع فيديو بثّتها وسائل إعلام فيتنامية نيرانا تلتهم جزءا كبيرا من المبنى المكوّن من عشرة طوابق والواقع في زقاق ضيّق بحيّ سكني في العاصمة هانوي.

ووجّه رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه الذي زار موقع الحادث، بفتح تحقيق في ملابساته.

وشهدت فيتنام في السنوات الأخيرة عددا من الحرائق المميتة.

والعام الماضي أدّى حريق في حانة بالقرب من مدينة هوشي منه (جنوب) إلى مقتل 32 شخصا.

وحصلت حادثة مشابهة في حانة للكاريوكي في 2016 قتل فيها 13 شخصًا في العاصمة هانوي، ما دفع السلطات حينها إلى التحقيق في عمل الحانات الليلية التي يُشتبه في أنها لا تطبّق القواعد الأساسية للسلامة.