الأسرى ينتصرون على السجان "الإسرائيلي" بعد تراجعه عن قرار التقليص

فلسطين اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، مساء اليوم الأربعاء، تعليق خطوة الإضراب عن الطعام بعد تراجع الاحتلال عن قرار تقليص الزيارات.

وقالت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، في بيان صحفي، إنها أجرت مشاوراتها وقررت تعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، والتي كان من المقرر انطلاقها غدًا الخميس 14/9/2023، مع الإبقاء على حالة الجهوزية والاستنفار الكاملة في صفوف الأسرى ومن خلفهم شعبهم العظيم الذي لبى بالأمس دعوتنا للوقفات المساندة لنا في مراكز المدن في محافظات الوطن كافة.

وأكدت اللجنة: "جاهزيتها واستعدادها الدائم ووحدة صفنا هي الضمان الوحيد -بعد توفيق الله- للحفاظ على حقوقنا وكرامتنا حتى نيل حريتنا التامة، وإن سلاح الإضراب عن الطعام هو سيفنا المشرع والدائم لحفظ حقوقنا".

ووجهت الشكر لشعبنا العظيم وكافة فصائله والمؤسسات العاملة في قطاع الأسرى على مواقفهم المساندة للجنة في كل مراحل وجولات النضال في وجه السجان المعتدي.

وهددت اللجنة الاحتلال في رسالة: "إن عدتم عدنا"، ولن نسمح يومًا بأن يتم المس بحقٍّ أصيلٍ انتزعناه بجوعنا وصبرنا وتضحية شهدائنا من أبناء الحركة الأسيرة".

وشددت على أن معركتها مع العدو هي معركة مفتوحة تتغير طبيعتها وشكلها وفق مقتضيات المرحلة ومعطيات الميدان، مشيرة إلى أنها لن تتوقف هذه المواجهة إلا بتحرير أرضنا وشعبنا من عدوٍّ لا يفهم إلا لغة التحدي والتصدي.

وختمت اللجنة بيانها: "انتصارنا التام لا يتحقق إلا بحريتنا الكاملة والتامة، والسعي من أجلها هو أقدس الواجبات الملقاة على عاتق فصائلنا وشعبنا العظيم في كافة أماكن تواجده، ويجب الاستمرار في العمل من أجل حريتنا حتى الإنجاز القريب بإذن الله تعالى".

وفي وقت سابق، اليوم، أكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير اليوم الأربعاء، أن موقفاً رسمياً سيصدر من اللجنة العليا للحركة الاسيرة خلال اليوم يتعلق بمصير الإضراب المقرر غداً

وبينت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، انها في حوارات مكثفة منذ الأمس، للتشاور بشأن ردود الاحتلال حول قضية الزيارات، وسيصدر موقف رسمي من اللجنة خلال اليوم، تتعلق بمصير الإضراب عن الطعام المقرر يوم غد

وكانت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأربعاء 13/9/2023، أكدت أن الساعات القادمة ستشهد قراراً حاسماً بشأن الشروع في الإضراب عن الطعام الذي أقرته الحركة الأسيرة، رداً على قرارات إدارة السجون التعسفية بحق الأسرى.

وكانت الحركة الأسيرة قررت الإضراب عن الطعام بدءً من يوم غدٍ الخميس، ما لم يتراجع العدو وأدواته عن قرار تقليص الزيارات لتصبح مرة واحدة كل شهرين وعن كل ما يهدد به، وأن يلتزم بعدم المس بحقوقنا التي انتزعناها بدمائنا ولحومنا وعذاباتنا، إلا أن القرار لم يصدر بعد حيث تدور مداولات بهذا الخصوص.

وأوضح تامر الزعانين الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الساعات القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للشروع في الإضراب عن الطعام، لافتاً إلى أنه حتى اللحظة لم يصدر قرار حاسم بذلك.

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، أن نضالها داخل الأسر وخارجه سيستمر حتى تحقيق أهدافهم ودفع العدو عنهم وعن مقدسات.

جاء التأكيد بعد قرار حكومة الاحتلال تأجيل أو تجميد مناقشة حكومة الاحتلال لقرار تقليص الزيارات لأهالي الأسرى ليتلاءم مع مخططات العدو.

وقالت اللجنة الوطنية العليا خلال بيان لها بخصوص تأجيل مناقشة قرارات "بن جبير" بحق الأسرى من قبل حكومة الاحتلال، أن التحدي كبير ومتجدد ويحتاج لوحدة صف ووحدة مشروع نحافظ فيها على هويتنا وكرامتنا وأرضنا ومقدساتنا.

ويستهدف الوزير المتطرف بن غفير الأسرى في سجون الاحتلال، بقرارات مجحفة كان آخرها الشهر الماضي، حيث أعلن بن غفير أنه سيتم السماح للأسرى الفلسطينيين بزيارات عائلية مرة واحدة فقط كل شهرين، مما يعني تقليص الزيارات الشهرية التي كان مسموحا بها في السابق، حيث أن يشمل حوالي 1600 أسير، من أصل حوالي 5 آلاف أسير.

وسبق لـ"بن غفير" أن نفذ إجراءات انتقامية ضد الأسرى شملت حرمانهم من الخبز والطعام الطازج والكثير من الحقوق المتواضعة التي حققوها في نضالاتهم، وكذلك قمع احتجاجاتهم وتشتيتهم بين السجون بشكل مستمر، وممارسة سياسة قمع وتعذيب بحقهم.