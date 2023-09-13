فلسطين اليوم

استشهد 5 مواطنين وأُصيب عدد آخر بجروح بينها خطيرة مساء اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، إثر انفجار جسم مشبوه في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بارتفاع عدد الشهداء إلى 5 بالإضافة إلى عدد من الإصابات وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي جراء انفجار شرق غزة.

وأشارت الصحة إلى ارتقاء 5 مواطنين وإصابة 19 آخرين من بينها اصابات خطيرة لازالت الطواقم الطبية تتعامل معها في مجمع الشفاء الطبي.

ووفق مصادر طبية، فإن أسماء الشهداء الأربعة في انفجار منطقة ملكة شرق غزة:

1. ناصر رامي نوفل.

2. براء وائل الزرد.

3. محمد عمر قدوم.

4. أحمد عز الدين الجعبري.

ووفق بيان الشباب الثار، فقد تقدم عدد من مجاهدي وحدة الهندسة إلى بوابة ملكة لتفجير عبوة ناسفة من العيار الثقيل فقام الاحتلال بالغدر بهم وقاموا بإطلاق النار مكان تواجدهم لزرع العبوة ولم يتمكن المجاهدون من الانسحاب ما أدى لإنفجار العبوة.

وحمّل الشباب الثائر، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

و اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال مساء اليوم، قرب موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه الشبان.

وأفادت مصادر محلية، بأن مئات الشبان تظاهروا اليوم قرب السياج الحدودي الفاصل نُصرة للأسرى الفلسطينيين ورفضًا للاعتداءات الإسرائيلية في السجون وممارسات الاحتلال بحق الأسرى، وتنديدًا بالحصار المفروض على قطاع غزة.





































