استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 جراء غارات "إسرائيلية"

فلسطين اليوم

أعلنت وكالة الانباء السورية، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 في غارات "إسرائيلية" نفذت من البحر المتوسط على قاعدة عسكرية في طرطوس.

واستهدفت صواريخ "إسرائيلية"، قاعدة عسكرية في ريف محافظة طرطوس على الساحل السوري.

وشنت طائرات إسرائيلية غارات، وأطلقت عددًا من الصواريخ، حيث أطلقت الصواريخ من المياه الدولية قبالة السواحل السورية، واستهدفت عددًا من النقاط في ريف طرطوس.