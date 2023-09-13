أسماء شركات الحج والعمرة المرخصة للعمل هذا الموسم

فلسطين اليوم

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، اليوم الاربعاء 13 سبتمبر 2023، عن أسماء شركات الحج والعمرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة المرخصة والمؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لموسم 1445هـ-2023/2024.

وأوضح البكري في تصريح صحفي، أن عدد شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة في المحافظات الشمالية 108 شركات، وفي المحافظات الجنوبية 72 شركة.

وقال: إن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة تفتح أبوابها أمام المواطنين لتقديم أي اقتراح، وإن الوزارة لن تتردد في محاسبة الشركات التي لا تلتزم بالقوانين المعمول بها.

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