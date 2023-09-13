توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة جودة البيئة والاتحاد العام للمرأة

فلسطين اليوم

وقعت رئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة وتمكين المرأة الفلسطينية من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

وحضر مراسم التوقيع، في مقر سلطة جودة البيئة بالبيرة، المستشار القانوني مراد المدني، والقائم بأعمال الإدارة العامة للتوعية والتعليم البيئي سائدة شعيبات، وكادر من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

وثمنت التميمي جهود الاتحاد العام للمرأة كإطار يمثل النساء الفلسطينيات ويدافع عن حقوقه في جميع أماكن تواجدهن في الوطن والشتات، ويمثل قاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضافت أن المذكرة تتضمن نشر التوعية البيئية لدى أعضاء الاتحاد، وتدريب وبناء قدرات الاتحاد في مجال التمكين البيئي للمرأة وتشكيل شبكة نسوية بيئية تعمل على نشر الوعي البيئي بشكل ممنهج على مختلف المستويات المحلية والإقليمية.

بدورها، أشارت الوزير إلى أن هذه المذكرة تأتي انطلاقا من أهمية التعاون في مجال تبادل الخبرات والتنسيق والتشاور في شتى المجالات، وتبادل المعلومات والوثائق والنشرات ذات العلاقة بالبيئة كل في مجال عمله.

وأكدت أن الاتحاد وجودة البيئة سيعملان على بذل الجهود والتعاون في تعزيز وتشجيع المبادرات المجتمعية الصديقة للبيئة من خلال برامج مشتركة.