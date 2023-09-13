بالفيديو الاحتلال يعتدي على شاب ويعتقله في القدس

الساعة 06:31 م|13 سبتمبر 2023
اعتداء الاحتلال على شاب
اعتداء الاحتلال على شاب

فلسطين اليوم

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، على شاب قرب باب العمود بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، قبل اعتقاله.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت بوحشية على الشاب زياد أبو ناب، قبيل اعتقاله رغم إصابته.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين، واعتقالهم بذرائع واهية تهدف للتنغيص على حياتهم.

 

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